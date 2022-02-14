Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat 2021: E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 14 Şubat Pazartesi günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15'i itibariyle ödeniyor. Ödemeler başladığı an haberimiz güncellenecektir.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
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