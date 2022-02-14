Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat 2021: E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 14 Şubat Pazartesi günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı