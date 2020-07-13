Evde bakım maaşı yatan iller 13 Temmuz 2020! Evde bakım parası sorgulama

Evde bakım parası yatan iller 13 Temmuz 2020 sabah saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Temmuz ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 13 Temmuz Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?



Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.



Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.



İşte, yatan illerden bazıları;



1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar