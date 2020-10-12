MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Ekonomi HaberleriEvde bakım maaşı yatan iller 12 Ekim 2020: Engelli evde bakım parası sorgulama ekranı!
GeriEkonomi Evde bakım maaşı yatan iller 12 Ekim 2020: Engelli evde bakım parası sorgulama ekranı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 08:00 | 

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Ekim 2020: Engelli evde bakım parası sorgulama ekranı!

Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Evde bakım parası yatan iller 12 Ekim 2020 sabah saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Temmuz ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 12 Ekim Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;

2EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Abone Olgoogle-news

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı yatan iller şu an için şu şekilde;

1- Tokat2- Karabük3- Hatay
4- Aksaray5- Antalya6- Afyonkarahisar


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

3MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR
Abone Olgoogle-news

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?


Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

4EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN
Abone Olgoogle-news

EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi