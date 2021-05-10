Evde bakım maaşı yatan iller 10 Mayıs 2021! E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı,10 Mayıs 2021 günü mesai saatinin başlaması ve bakanlıktan açıklama yapılmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesaplarına yatırılan evde bakım parası, belirli tarihlerde hesaplardan çekilebiliyor. Peki, 10 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
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Evde bakım maaşı ne zaman yatacağı ile gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 10 Mayıs 2021 Cuma günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.
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Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Yanık, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftasının ‘Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam’ için vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.
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ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.