Evde bakım maaşı ödemesi ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ FAYDALANACAK Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti.