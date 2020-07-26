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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 19:35,

Evde bakım maaşı ödemesi ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Peki, evde bakım aylığı ne zaman ödenecek?

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Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

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Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

3YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ FAYDALANACAK
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YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ FAYDALANACAK

Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti. 

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Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.

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Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.

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Selçuk, ödemelerin hayırlı olmasını dileyerek, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerinin bayramını tebrik etti.

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