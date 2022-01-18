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Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman? Bakan Yanık açıkladı

#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı"nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte, Evde bakım maaşı ödemeleri hakkında son bilgiler...

1/3Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

2/3Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan Engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz.” dedi.

3/3Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman Bakan Yanık açıkladı

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL Ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak’a kadar tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

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#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Ödemesi