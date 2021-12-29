Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 engelli bakım parası ücreti
Engellilere evde bakım maaşı hakkındaki araştırmalar, yeni yıl öncesi yoğunlaştı. "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı, bu kapsamda her ay belli miktarda ödeme alan binlerce vatandaşın en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı 2022'de ne kadar olacak?
Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kuşkusuz evde bakım maaşı. İşte, 2022 engelli bakım parası ücreti...
KİMLER BAKIM MAAŞI ALABİLİYOR?
Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.