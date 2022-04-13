Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatırılacak? e Devlet 13 Nisan evde bakım parası sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşının hangi illerde yattığı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmesi halinde her ay ihtiyaç sahiplerine evde bakım parası ödeniyor. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Evde bakım maaşı ayrıca e Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.