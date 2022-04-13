Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatırılacak? e Devlet 13 Nisan evde bakım parası sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşının hangi illerde yattığı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmesi halinde her ay ihtiyaç sahiplerine evde bakım parası ödeniyor. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Evde bakım maaşı ayrıca e Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.