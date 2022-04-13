Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatırılacak? e Devlet 13 Nisan evde bakım parası sorgulama ekranı!

#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan tarihinde gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için her ay ödenen evde bakım maaşı için gözler nisan ayı ödeme tarihine çevrildi. İhtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşı aylık 2.354 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle evde bakım parası e devlet sorgulama ekranına olan ilgi de arttı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve ödeme tarihi bilgisi.

1/5Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatırılacak e Devlet 13 Nisan evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşının hangi illerde yattığı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmesi halinde her ay ihtiyaç sahiplerine evde bakım parası ödeniyor. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Evde bakım maaşı ayrıca e Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.

2/513 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI

13 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

3/5Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatırılacak e Devlet 13 Nisan evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

4/5EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

5/5EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı