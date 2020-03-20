Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 11:35,
Evde artan yemekleri bambaşka lezzetlere dönüştürmeye ne dersiniz? İşte tariflerimiz...
Birçok kişi iki gün üst üste aynı yemekleri yemekten pek hoşlanmıyor. Ancak dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen corona virüs salgını nedeniyle de evden çıkmaktan mümkün olduğunca kaçınmamız, alışverişe dahi eskisinden daha az gitmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda hem farklı yemekler yemek hem de evdeki malzemeleri değerlendirmek isteyenlerin yardımına artan yemeklerle yapılabilecek tarifler koşuyor. Sizin için bu tariflerden bir seçki hazırladık. Bu fikirler üzerinden siz de birçok farklı alternatif geliştirebilirsiniz. Afiyet olsun...
Patates yemeğinden börek tarifi
Patates çorbadan yemeğe soframızın her alanında kendine yer bulabilen, fakat buna rağmen tevazuundan zerre kaybetmeyen muhteşem bir sebze. Tabii böreği de ayrı bir güzel oluyor. Genelde patatesli börek için patatesi ayrıca hazırlamak gerekir ama bizim size çok daha pratik bir fikrimiz var. Dün akşamdan kalan patates yemeği! Hele bir de bu yemek kıymalı ya da tavuklu olursa böreğiniz daha da tatlanacaktır. Ağzınız sulanmaya başladıysa hemen tarifimize geçelim…
Pilavdan kadınbudu köfte tarifi
Kadınbudu köfte sofralarımızın en şahsına münhasır ve en sevilen yemeklerinden. Hem sıcak hem de soğuk tüketilebildiği için oldukça da pratik bir lezzet olan kadınbudu köfteyi, bir gün önceden artan pilavınızı kullanarak kolayca hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem artan pilavınızı değerlendirmenizi sağlayacak hem de sofranıza farklı bir yemek koymanıza yardımcı olacak pilavdan kadınbudu köfte tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Yeşil mercimek yemeğinden börek tarifi
Yeşil mercimek sofralarımızda baş tacı etmemiz gereken bakliyatlardan. İçeriğindeki protein, demir, magnezyum ve birçok vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan mercimek yemeklerde kullanılabileceği şahane de börek harcı oluyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimek yemeğini kullanıp çok pratik bir börek yaptık. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp mercimeklerini almak. İşte tarifimiz…
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Pilavdan pirinçli yoğurt çorbası tarifi
Yayla çorbası diye de bilinen pirinçli yoğurt çorbası, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. En azından biz bu çorbayı sevmeyen kimseyle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Peki hem bu leziz çorbayı sofranıza taşımaya hem de dünden kalan pirinç pilavınızı değerlendirmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise tarifimiz geliyor. Afiyet olsun…
Kek tabanlı supangle tarifi
Kekler özellikle çay ve kahve saatlerinin en iyi atıştırmalıkları ancak bayatlamış kekin çok fazla keyif vermediği de bir gerçek. Diyelim ki birkaç gün önce kek yaptınız, bir kısmını yediniz gerisi kaldı. Bu kekle enfes bir supangle yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kek tabanlı supangle tarifimiz…
Artan zeytinlerle poğaça tarifi
Akdeniz tipi beslenmenin en önemli unsuru olan zeytin özellikle kahvaltılarımızda büyük yer tutuyor. Zaman zaman buzdolabında unuttuğumuz, eskidiği için yumuşayan ya da kuruyan zeytinler de hepimizin hayatının bir gerçeği. Böyle durumlarda yapılabilecek en iyi şey, bu zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp robottan geçirdikten sonra açma ya da poğaça gibi enfes hamur işlerinde kullanmak. Biz bu tarifimizde zeytinli poğaça yaptık ama enfes zeytinli açma tarifimizi de Hürriyet Lezizz’de bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Yeşil mercimek yemeğinden bulgur pilavı tarifi
Bulgur pilavını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz ama özellikle yeşil mercimekli bulgur pilavına hayır demek gerçekten çok zor. Genelde pilav için mercimek ayrıca haşlanır ancak dilerseniz artan mercimek yemeğiyle de çok pratik bir pilav yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp tanelerini ayırmak. O halde gelsin tarifimiz…
Pilavdan pirinç salatası tarifi
Pirinç pilavı sofralarımızın olmazsa olmazlarından ancak taze tazeyken tadı bir başka oluyor. Ertesi güne kalmış pirinç pilavını ısıtmak bir dert olduğundan pek tercih edilmiyor. Bunun yerine pilavınızı nefis bir salatada kullanmaya ne dersiniz? Emin olun bu salatayı bir kez denedikten sonra sadece pilavı değerlendirmek için değil her gün yapmak isteyeceksiniz. İşte malzemelerini dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz pirinç pilavı salatası…
Patlıcan yemeğinden börek tarifi
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…
Pilavdan domatesli pirinç çorbası tarifi
Pirinç çorbası hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bir çorba alternatifidir. Peki bu çorbayı artan pirinç pilavınızı kullanarak yapıp hem tasarruf etmeye, hem de farklı lezzetlerle sofranızı şenlendirmeye ne dersiniz? “Çok iyi olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin pilavdan domatesli pirinç çorbası tarifimiz…
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