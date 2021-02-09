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Gündem
Kadir ÖZEN / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 09 Şubat 2021 - 16:58 | 

Ev sahibi ve yakınlarından darp

İzmir'in Buca ilçesinde, iki çocuk annesi Senem Onat (43), iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi M.Ç. tarafından sözlü tartışma sonrası darp edildi. Onat, olayın ardından darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Ev sahibi M.Ç ve yanındaki 6 kişi, şikayetçi olması nedeniyle sitenin otoparkında Onat'ı çocuklarının gözü önünde yerlerde sürükledi, dövdü. Yaşadığı dehşetin şokundan çıkamayan Onat, "Korkuyorum. Aslında kendi can güvenliğinden değil çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum. Ya benim çocuğuma bir şeyler yapılırsa, kaçırılırsa veya darp edilirse" dedi. Bu arada dehşet anları da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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