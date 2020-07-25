Ev sahibi ile mahkemelik olmuştu... Defne Samyeli: Evden taşınacağım

Ünlü sunucu, Kemerburgaz’daki o evden taşınacağını açıkladı.



“Tabii ki taşınmayı düşünüyorum ama bir sıkıntı varken kendi adıma elimden geleni yapmak zorundayım. Birini ‘Gazetelere konuşurum’ diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim.”