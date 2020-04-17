Masaya yardım etmekle boya yapmak arasında çocuk için fark yok Bu dönemde insanlar çocuklarıyla çok daha fazla konuşuyorlar ve çok daha fazla birlikte oluyorlar. Tüm aile bireylerinin yoğun bir şekilde bir arada olduğu bu dönemin, belli yaştaki çocukların dil ve bilişsel gelişime pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum. Bu dönem birebir iletişim, etkileşimin ve konuşmanın pik yaptığı dönemler. Bu aşırı etkileşimin pozitif olduğu kadar negatif etkileri de var. Bu etkileşimde, evde çocukların sıkılmaması ve onlara aktivite yaratabilme yani onları oyalayabilme kaygısıyla ekstra arayış içinde olmamamız gerekiyor. Çocukları yapılacak ev işlerine ortak etmek bile onlar için bir aktivite. Boyama yapmak ile masa kurmak arasında çocuk açsından bir fark bulunmuyor. 5 yaşındaki bir çocuk kendi tabağını getirebilir. Bunun yanı sıra anne babalara, çok fazla oyuncağın aynı anda ortalıkta olmamasını tavsiye ediyorum. Bir anda bütün oyuncakları kaldırmadan yavaş yavaş çocuklara hissettirmeden azaltabilirler.