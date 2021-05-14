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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 05:58 | 

Ev almak isteyenler dikkat! İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor. İşte bankaların kredi faiz oranları…

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1

Konut satışları her ay artışını sürdürüyor. Fiyatların ve kredi faizlerinin yükselmesine rağmen vatandaşların konuta olan talebi azalmıyor. İnşaat maliyetlerinde oluşan artışlar da fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.

Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu.

2

İşte konut kredisi faizleri (60 ay vade)

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2423 lira

Toplam geri ödeme: 146.998 lira

3

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.37

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2455 lira

Toplam geri ödeme: 148.647 lira

4

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.38

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2461 lira

Toplam geri ödeme: 149.305 lira

5

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

6

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.45

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2506 lira

Toplam geri ödeme: 152.206 lira

7

Yapı Kredi

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.50

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2539 lira

Toplam geri ödeme: 154.005 lira

8

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.56

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2578 lira

Toplam geri ödeme: 156.304 lira

9

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.60

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2605 lira

Toplam geri ödeme: 157.979 lira

10

ING Bank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.61

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2611 lira

Toplam geri ödeme: 158.369 lira

11

Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.64

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2631 lira

Toplam geri ödeme: 159.586 lira

12

ICBC Bank Turkey

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.70

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2671 lira

Toplam geri ödeme: 161.763 lira

13

Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.74

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2698 lira

Toplam geri ödeme: 163.584 lira

14

TEB

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.75

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2705 lira

Toplam geri ödeme: 163.948 lira

15

HSBC

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 2.09

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2939 lira

Toplam geri ödeme: 178.307 lira

16

120 ay vade

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1665 lira

Toplam geri ödeme: 201.420 lira

17

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1702 lira

Toplam geri ödeme: 205.650 lira

18

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.38

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1710 lira

Toplam geri ödeme: 206.829 lira

19

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1717 lira

Toplam geri ödeme: 207.799 lira

20

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.45

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1763 lira

Toplam geri ödeme: 213.406 lira

21

Yapı Kredi

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.50

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1801 lira

Toplam geri ödeme: 217.867 lira

22

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.54

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1832 lira

Toplam geri ödeme: 221.619 lira

23

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.56

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1848 lira

Toplam geri ödeme: 223.399 lira

24

ING Bank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.59

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1848 lira

Toplam geri ödeme: 226.302 lira

25

ICBC Bank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.70

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1959 lira

Toplam geri ödeme: 236.559 lira

26

Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.70

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1959 lira

Toplam geri ödeme: 236.788 lira

27

Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.74

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1991 lira

Toplam geri ödeme: 240.583 lira

28

TEB

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.75

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 1999 lira

Toplam geri ödeme: 241.546 lira

29

HSBC

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 2.09

Vade: 120 ay

Aylık taksit: 2280 lira

Toplam geri ödeme: 275.586 lira

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