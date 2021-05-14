Ev almak isteyenler dikkat! İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Konut satışları her ay artışını sürdürüyor. Fiyatların ve kredi faizlerinin yükselmesine rağmen vatandaşların konuta olan talebi azalmıyor. İnşaat maliyetlerinde oluşan artışlar da fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.



Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu.