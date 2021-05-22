MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2021 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 finali hakkında bilgiler
GeriGündem 2021 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 finali hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 20:01 | 

2021 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Eurovision 2021 finali hakkında bilgiler

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım hızlandı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak olan yarışmanın finalinin ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Birkaç aşamada gerçekleştirilen yarışmanın finali bu akşam yapılacak ve kazanan ülke belli olacak. Peki, Eurovision 2021 finali saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

39 ülkenin katıldığı yarışma bu yıl 18 ile 22 Mayıs arasında yapılıyor. Yarı finaller 18 ve 20 Mayıs'ta sona erdi. Büyük final ise 22 Mayıs'ta yani bu gece gerçekleşecek . İşte 65. Eurovision Şarkı yarışmasının finali hakkında bilgi...

2EUROVİSİON 2021 HANGİ KANALDA

EUROVİSİON 2021 HANGİ KANALDA?

Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

Türkiye, TRT Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor. Eurovision resmi sitesinde Türkiye'nin şarkı yarışmasına son kez 2012'de katıldığını, TRT'nin çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Eurovision, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ettiğini, istediği zaman yarışmaya yeniden katılma hakkı olduğunu belirtmişti.

Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek.

3FİNAL SAAT KAÇTA

FİNAL SAAT KAÇTA?

Eurovision 2021, Türkiye saatiyle saat 22.00'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

4KİMLER FİNALE KALDI

KİMLER FİNALE KALDI?

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.

Ev sahibi ülke ile birlikte ‘Büyük Beşli’ tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.

Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;

Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi