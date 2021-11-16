Ethereum ve Bitcoin ne kadar oldu, neden düşüyor? Kripto para dünyasında son durum

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanması Ethereum ve Bitcoin’de değer kaybına neden olmuştu. Benzer bir durum daha ABD'de imzalanan yasa tasarısı ardından yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Yasa kripto para işlemi yapanlar için yükümlülük getireceğinden başta Ethereum ve Bitcoin olmak üzere alt coinlerde de değer kayıpları yaşandı.