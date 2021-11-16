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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 15:44 | 

Ethereum ve Bitcoin ne kadar oldu, neden düşüyor? Kripto para dünyasında son durum

Kripto para dünyası Ethereum ve Bitcoin’deki düşüşle sarsıldı. Bitcoin'deki değer kaybı ortalamanın üzerine çıkarken; Ethereum'daki değer kaybı Bitcoin’i de geride bıraktı. Yaşanan gelişme sonrası kripto para yatırımcıları son durumu merak ediyor. Peki Ethereum ve Bitcoin’de son durum ne? Ethereum ve Bitcoin ne kadar oldu, neden düşüyor?

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1

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanması Ethereum ve Bitcoin’de değer kaybına neden olmuştu. Benzer bir durum daha ABD'de imzalanan yasa tasarısı ardından yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Yasa kripto para işlemi yapanlar için yükümlülük getireceğinden başta Ethereum ve Bitcoin olmak üzere alt coinlerde de değer kayıpları yaşandı.

2

Bitcoin 63 bin Dolar desteğinde tutunamadı ve gün içinde 58 bin 662 dolara kadar geriledi. Analistler, 63 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin fiyatının 57-60 bin dolar aralığına kadar çekilebileceğini iddia etti.

3

Ethereum'daki değer kaybı Bitcoin’den de fazla oldu. 4865 dolar olan tarihi zirveye çıkan Ethereum, 4180 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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4

Tasarıyla tüm brokerlar müşterilerini bildirmek zorunda kalacak. 10 bin doların üzerindeki para girişleri tıpkı standart borsa işlemleri gibi forma kaydedilecek.

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