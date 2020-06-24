Estetik yaptırdı, yüzü kare oldu! Onu gören yakınları şok geçirdi
Avustralyalı bir genç kızın yüzüne yaptırdığı uygulama sonrası ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi.
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Estetik operasyonlar sonrası istenen görüntüye ulaşamayıp yüzlerde tuhaf görüntülerle karşılaşmak sıkça karşılaşılan bir durum.
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19 yaşındaki Avustralyalı genç kadın Sofia Marroquin yüzüne hatlarını belirginleştirmek için bir enjeksiyon uygulaması yaptırdı.
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Kybella adı verilen bu uygulama ameliyatsız bir dolgu işlemi ve çene çevresindeki fazla yağlardan kurtulup daha belirgin bir yüze kavuşmak için yapılıyor.
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YÜZÜ KARE OLDU
Bu operasyonu yaptırdıktan sonra yüzü ve çenesi kare haline gelen genç kadın TikTok'tan yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti.
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TikTok'ta yayınladığı videosunda "Yüzüme bir şeyler yaptırdım ve bundan kimsenin haberi yok, şimdi gidip yeni halimi aileme göstereceğim" diyen Sofia aldığı tepkileri de videosunda paylaşmayı ihmal etmedi.
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Yeni yüzüyle annesinin karşısına çıkan Sophia bu anları takipçilerine gönderdi. Annesi kızını görünce büyük bir şok yaşadı.
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Eliyle ağzını kapatıp ne diyeceğini bilemeyen annenin ağzından sadece kızının ismi olan "Sophia" kelimesi çıktı.
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Babası ise kızını görünce "Aman tanrım!" diye bağırarak gözlerine inanamadı.
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En yakın arkadaşı Sophia'ya korkulu gözlerle bakarak çığlık attı.
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Kardeşi ise kapıdan girer girmez kardeşini görünce şoka girip evden kaçarak kendisini dışarı attı.
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Ailesinin tepkilerini kaydeden Sophia daha sonra yeni bir video daha çekerek yüzünün neden bu hale geldiğini merak eden takipçilerinin sorularını cevapladı.
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Genç kızın yüzünün kare haline gelmesinin sebebi operasyon sonrası oluşan şişlikler. Sophia yüzüne dokunduğunda hiçbir şey hissedemediğini, şişliklerin kısa zamanda ineceğini umduğunu söyledi.
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TikTok'ta Sophia'nın yüzü için yorum yapan kullanıcılar genç kadını ünlü çizgi film kahramanları Şrek ve Buzz Lightyear'a benzetti.