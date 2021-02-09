Gündem Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA) Haber Giriş: 09 Şubat 2021 - 13:26 | 09 Şubat 2021 - 13:26

Eşten şeytani plan... Niyetini böyle belli etmiş

Kelebekler Vadisi’nde 19 Haziran 2018’de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal ve bebeği ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eşi Hakan Aysal’ın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için fotoğraf çekilirken kayalıklardan itip öldürdüğü öne sürülen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın (32) ağabeyi Naim Yolcu, “Bu yönde araştırma yaptık, savcılıkla da paylaştık bu bilgileri onlarda gerekli araştırmaları yaptı. Tabi insan bir çocuğu olacağı zaman isim koymak ister. Erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi, bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz.'' dedi.