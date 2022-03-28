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Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sunucu Esra Sönmezer hakkında bilgiler

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Tescilli Türkiye Güzeli Esra Sönmezer, son günlerde Fısfıs İsmail Süleyman Yağcı ile tartışmasıyla gündemde yer alıyor. Süleyman Yağcı'nın kadınlar hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösteren Esra Sönmezer'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, sunucu Esra Sönmezer hakkında bilgiler...

1/3Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli Sunucu Esra Sönmezer hakkında bilgiler

Sunucu Esra Sönmezer, katıldığı 2. Sayfa programında, oyuncu Süleyman Yağcı ile tartışma yasadı. Süleyman Yağcı'nın kadınlar için sert söylemlerine tepki veren Sönmezer, merak konusu oldu. Peki, Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sunucu Esra sönmezer'in hayatı...

2/3ESRA SÖNMEZER KİMDİR

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli ailenin tek çocuğudur. 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen Güzellik yarışmasında 1. seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Türkiye Güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katıldı ve 4. oldu ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Ardından, Turkcell reklamlarında 1 yıl boyunca oynadı, fakat 2002 yılında annesini kaybetti ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.

3/3Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli Sunucu Esra Sönmezer hakkında bilgiler

2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

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