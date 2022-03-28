Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Sunucu Esra Sönmezer hakkında bilgiler

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli ailenin tek çocuğudur. 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen Güzellik yarışmasında 1. seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Türkiye Güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katıldı ve 4. oldu ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.



Ardından, Turkcell reklamlarında 1 yıl boyunca oynadı, fakat 2002 yılında annesini kaybetti ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.