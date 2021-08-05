Esra Hankul kimdir, nasıl öldü? Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor
25 yaşındaki Esra Hankulu esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu (25) olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Aleyna Çakır'ın ölümünde de adı geçen Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Peki, Esra Hankul kimdir, nasıl öldü?
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Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
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ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINDA
Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Esra Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21), geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Ölümünden önce Sema Esen'e uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.
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ESRA HANKULU HAKKINDA BİLİNENENLER
Ailenin tek kızı olan Esra Hankulu'nun acil tıp teknikeri olduğu ancak ataması yapılmadığı ve bir süredir de işsiz olduğu öğrenildi. Esra Hankulu'nun babası Ahmet Hankulu'nun yaklaşık 20 yıl önce göle düşüp boğulduğu, annesinin ikinci evliliğini yaptığı belirtildi. Esra'nın yaklaşık 1 yıldır yalnız yaşadığı kaydedildi.