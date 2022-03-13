Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hapis kararıyla gündemde!

Magazin gündeminden ciciş kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy'un hakkında çıkan son haberler gündemdeki yerini korurken, hayatı da araştırılmaya başlandı. Esra ve Ceyda kardeşler olarak bir dönemin gündemde olan isimleri arasında yer alan ikiliden, Esra Ersoy son olarak iddia edilen taciz haberleriyle konuşulmaya başlandı. Peki, Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Esra Ersoy ile ilgili merak edilenler...
Esra Ersoy sosyal medyasında konuyla ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir dildiri yayınladı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Esra Ersoy’un 21.06.2021 tarihinde Bodrum’da bir otelde başına gelen olay ve bu olay hakkında devam eden yargılamaya dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Bu aşamada yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Hâl böyle iken, yargılama sürecine yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın yapılan haberler, müvekkilimizin adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir. Ek olarak, müvekkilimizin kardeşi Ceyda Ersoy’un bahsi geçen olayla hiçbir ilgisi yoktur. İsminin bu olayla anılması Ceyda Ersoy için ayrıca hak kaybına sebep olmaktadır. Yargı süreci neticesinde müvekkilimizin aklanacağına inancımız tamdır. Olayın gerçek mağduru müvekkilimiz olup kendisinin olayın karşı tarafı hakkındaki şikâyetine ilişkin süreç de devam Bu itibarla adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal edecek haber ve paylaşımlar yapılmaması hususunda tüm basın kuruluşlarınca hassasiyet gösterilmesini rica eder, hak ihlali niteliğindeki her türlü haber ve paylaşıma ilişkin hukuki yollara başvurulacağını bildiririz." cümlelerine yer verildi.
Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Mersin’de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.
Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte ciciş kardeşler olarak isimlerini duyurmuşlardır. Yine, kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde oynamıştır.