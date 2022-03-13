Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hapis kararıyla gündemde!

Esra Ersoy sosyal medyasında konuyla ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir dildiri yayınladı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Esra Ersoy’un 21.06.2021 tarihinde Bodrum’da bir otelde başına gelen olay ve bu olay hakkında devam eden yargılamaya dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Bu aşamada yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Hâl böyle iken, yargılama sürecine yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın yapılan haberler, müvekkilimizin adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir. Ek olarak, müvekkilimizin kardeşi Ceyda Ersoy’un bahsi geçen olayla hiçbir ilgisi yoktur. İsminin bu olayla anılması Ceyda Ersoy için ayrıca hak kaybına sebep olmaktadır. Yargı süreci neticesinde müvekkilimizin aklanacağına inancımız tamdır. Olayın gerçek mağduru müvekkilimiz olup kendisinin olayın karşı tarafı hakkındaki şikâyetine ilişkin süreç de devam Bu itibarla adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal edecek haber ve paylaşımlar yapılmaması hususunda tüm basın kuruluşlarınca hassasiyet gösterilmesini rica eder, hak ihlali niteliğindeki her türlü haber ve paylaşıma ilişkin hukuki yollara başvurulacağını bildiririz." cümlelerine yer verildi.