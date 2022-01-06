Esra Erol’da programının avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında? Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran hakkında bilgiler
Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının avukatlığını üstelen Hülya Kuran, programdaki yorumlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Meslektaşı Selami Kuran ile evli olan Hülya Kuran 2 çocuk annesi. İşte Esra Erol’da programının avukatı Hülya Kuran ve eşi hakkında bilgiler…
Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl Selami Kuran ile nikah masasına oturan Hülya Kuran'ın eşi de kendisi gibi hukukçu.
SELAMİ KURAN KİMDİR?
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat. Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.