Esra Erol’da programının avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında? Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran hakkında bilgiler

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat. Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.