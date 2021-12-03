Esra Erol'a konu olan Fatma'nın son hali üzdü... Eşi ve kumasıyla yaşıyordu

Geçtiğimiz aylar Melahat Oruç, %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma için Esra Erol'a başvuruda bulunmuştu. Oruç, kızının Temmuz ayında evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet isimli birine kaçtığını ve kaçtıktan sonra da bu adamla resmi nikah kıydıklarını iddia etmişti. Kuma iddiasını yalanlayan Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eş Gülşah'ın evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.