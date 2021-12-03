Esra Erol'a konu olan Fatma'nın son hali üzdü... Eşi ve kumasıyla yaşıyordu
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un canlı yayınına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlatmıştı. Melahat Oruç, %45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Evli bir erkekle kaçtığını ve kumasıyla birlikte yaşadığını öne sürülen Fatma, tekrar ikna edilerek ailesinin yanına gönderilmişti. Tekrar kaçtığı öğrenilen Fatma’nın son hali görenleri üzdü.
Geçtiğimiz aylar Melahat Oruç, %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma için Esra Erol'a başvuruda bulunmuştu. Oruç, kızının Temmuz ayında evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet isimli birine kaçtığını ve kaçtıktan sonra da bu adamla resmi nikah kıydıklarını iddia etmişti. Kuma iddiasını yalanlayan Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eş Gülşah'ın evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.