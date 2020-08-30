Esra Erol otelini yeniledi

Kazancını bu şekilde değerlendiren Petekkaya neden bir kasap dükkanı açtığı sorusuna da " “Et, yemek kültürümüzde hayli geniş kullanım alanına sahip olan bir gıda çeşidi.İnsanlar, maddi durumları ne olursa olsun, 100 gram da olsa evine et almak istiyor. O nedenle bu sektöre yatırım yapmak bana çok mantıklı geldi” diyerek cevap vermişti. Petekkaya, kasap dükkanının başka şubelerini açacağını da söylemişti.