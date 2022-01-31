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Esra Erol neden TT oldu? Sosyal medya Elif Yıldırım olayını konuşuyor...

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40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın konusu Esra Erol'a damga vurdu. Kendi adını taşıyan programında farklı konulara yer veren Esra Erol'un çatı katında saklanan Elif'e sözleri sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Elif Yıldırım olayının detayları...

1/3Esra Erol neden TT oldu Sosyal medya Elif Yıldırım olayını konuşuyor...

Esra Erol'da programında yaşanana sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 18 yaşındaki Elif'in, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmasının ardından genç kızın ailesi çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu.

2/3Esra Erol neden TT oldu Sosyal medya Elif Yıldırım olayını konuşuyor...

Alanya’da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun’a kaçtığı belirlendi. Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun’un, Elif Yıldırım’ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi.

3/3Esra Erol neden TT oldu Sosyal medya Elif Yıldırım olayını konuşuyor...

Elif, canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Esra Erol’un iknaları sonuç verse de ünlü sunucunun sinirlerine hakim olamadı.

Yaşananlar karşısında çileden çıkan Esra Erol,“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğiniz çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şevkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.” Sözleriyle ailelere seslendi.

Gözyaşlarına engel olamayan Esra Erol, programı yapmaya başladığından beri 18 yaşındaki genç kızları kurtarmak için çaba harcadığını dile getirdi.

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