Esra Erol neden TT oldu? Sosyal medya Elif Yıldırım olayını konuşuyor...

Elif, canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Esra Erol’un iknaları sonuç verse de ünlü sunucunun sinirlerine hakim olamadı.



Yaşananlar karşısında çileden çıkan Esra Erol,“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğiniz çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şevkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.” Sözleriyle ailelere seslendi.



Gözyaşlarına engel olamayan Esra Erol, programı yapmaya başladığından beri 18 yaşındaki genç kızları kurtarmak için çaba harcadığını dile getirdi.