Esra Erol: Bebeğimi kaybetmek dönüm noktam oldu

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.
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Esra Erol, gazeteci Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları “Magazin Noteri” programına konuk oldu.
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BAZEN STÜDYODAN ÇIKIP GİTMEK İSTİYORUM
İşte Esra Erol’un açıklamalarından öne çıkanlar…
Ali Eyüboğlu’nun “Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?” sorusuna Erol: “Edemiyorum aslında” diye cevap verdi. “Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki , o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşça kalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum.”
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BEBEĞİMİ KAYBETMEK DÖNÜM NOKTAM OLDU
9 yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.
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“Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor.”
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ESRA EROL’U DUYGULANDIRAN SORU: ÇOK YORGUNUM
İlkay Buharalı’nın “20 yıl önceki Esra Erol ile karşılaşsan ona ne söylersin” sorusuna Erol; “Kendini korudun, korumayı başardın. Kendini kaybetmedin, tebrik ederim der bugünkü halim genç halime. Genç halim ise bana bakıp; ‘seni çok yorgun görüyorum’ der.” ifadelerini kullandı.