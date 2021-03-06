Esra Dermancıoğlu isyan etti: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu sürpriz aşk haberine bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı.

Tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dile getiren ünlü oyuncu adeta isyan etti:

Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar... Diyorlar ki 'Şimdi beni de konuşturmayın.. Adamın tarzı değil bu kadın' Adama sorarlar...Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı. Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum... Onun oyunculuğu iyi' Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil.. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden.. Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin erkek çok yakışıklı...Mümkün değil'