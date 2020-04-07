Esra Akkaya isyan etti: Bodrumluların nefretini anlamıyorum
Oyuncu Esra Akkaya, Bodrum’da yaşayanların İstanbullulara karşı nefretini anlamadığını söyledi: “Kimin kıymet bildiği daha önemli.”
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İstanbul’da ailesiyle karantinada olan Esra Akkaya, sosyal medya hesabından Bodrum’da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi.
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Oyuncu tek evinin Bodrum’da olduğunu söyledi ve ekledi: “Bodrum’un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum’da ama şu an İstanbul’da annemle kalıyorum.
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Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum’un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi?
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Bundan 4 yıl önce Bodrum’a taşındım. Bodrum’un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde. Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli. Şu an ‘gelmesinler’ diyenlerde Halikarnas Balıkçısı’nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?”