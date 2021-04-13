Esnek çalışmaya geçildi mi? Kamuda esnek çalışma için açıklama geldi
Kamuda esnek çalışma düzenine geçilip geçilmeyeceği bir süredir merak konusuydu. Koronavirüs vaka sayısının ülkemizde hızla artması ile birlikte kamu çalışanları esnek çalışma ile ilgili yapılan haberleri ve açıklamaları yakından takip ediyordu. Kabine toplantısı ardından esnek çalışma konusunda da açıklama geldi. Peki, kamuda esnek çalışma gelecek mi?
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Esnek çalışma pandemi döneminde en çok karşımıza çıkan uygulamalardan biri oldu. Koronavirüsün yayılma hızını düşürmek amacıyla uygulanan esnek çalışma uygulaması belirli dönemlerde devreye girdi. Peki, yeniden esnek çalışmaya geçilecek mi?
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Kabineden çıkan karara göre, kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak
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Kamuda yeniden esnek çalışma modeli vakaların artmasıyla birlikte gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklayacak...
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ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.
Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.
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ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir. Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.