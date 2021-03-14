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Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 14 Mart 2021 - 07:00 | 

Esnafın gözü Beştepe’de: Kapanma olur mu?

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden milyonlarca esnafın gözü yarın Beştepe’de olacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme süreci oluşturacak.

2ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Koronavirüsün Türkiye’deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan’ın “Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız” sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak.

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Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

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“Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz.

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Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz.

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Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız ‘Bir daha kapanırsak perişan oluruz’ diyor.”

9KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, dün 13 Mart koronavirüs verilerini paylaştı.

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Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. 

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Ağır hasta 1350 olurken, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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