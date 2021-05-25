Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? 3 bin lira destek parası ne zaman verilecek? İşte hibe desteğinde son durum

"Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır. Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı, '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba, '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe, '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma, '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir."