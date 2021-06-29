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Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 15:47 | 

Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman bitecek? İşte belirlenen tarih!

Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini uzattıklarını ifade etti. Peki, Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman bitecek?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

2NE ZAMAN BİTECEK

NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

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Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

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