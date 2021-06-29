Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman bitecek? İşte belirlenen tarih!
Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini uzattıklarını ifade etti. Peki, Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
2
NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.
3
Muş, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."