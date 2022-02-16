Esnafa elektrik faturası düzenlemesi yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine kararlarını açıkladı

ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı. Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyordu. Küçük esnaf için düşünülen bu düzenlemede kademe oranlarına ilişkin alternatiflerin kabinede anlatılacağı ve buna göre bir kararın ortaya çıkacağı ifade edilmişti.