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Esnafa elektrik faturası düzenlemesi yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine kararlarını açıkladı

#Elektrik#Stk#Kabine Toplantısı

Esnaf elektrik faturası düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir yürütülen çalışmalarda sona gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Enerji yönetiminin yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi gündeme alan kabine vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımlar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak." dedi. Peki, esnafa elektrik faturası düzenlemesi yapılacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

1/4Esnafa elektrik faturası düzenlemesi yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine kararlarını açıkladı

Esnafa elektrik faturaları düşecek mi? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Esnafa Kademeli Tarife ile ilgili alternatifli çalışmalarda sona gelindi. Bakanların katılımı ile yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'ların elektriğinde dönüşüm yapılacağını belirterek, "Elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek." dedi.

2/4STKLARIN ELEKTRİK FATURASI DÜZENLENECEK Mİ

STK'LARIN ELEKTRİK FATURASI DÜZENLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın arından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturaları hakkında şunları ifade etti;

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir.

Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'!a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur.

3/4Esnafa elektrik faturası düzenlemesi yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine kararlarını açıkladı

Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.

Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.

4/4ESNAFA KADEMELİ TARİFE

ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı. Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyordu. Küçük esnaf için düşünülen bu düzenlemede kademe oranlarına ilişkin alternatiflerin kabinede anlatılacağı ve buna göre bir kararın ortaya çıkacağı ifade edilmişti.

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#Elektrik#Stk#Kabine Toplantısı