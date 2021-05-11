Esnafa destek paraları ne zaman yatacak? İşte en son gelişmeler
'Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak?' sorusu, gelir kaybı desteği ödemesi bekleyen vatandaşlarımızca merak edilenler arasında yer alıyor. Birkaç gün sonra idrak edilecek bayram öncesi müjdeli haber bekleyen esnaflar, konuya dair bilgi almak istiyor. Peki, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği ödemesi bayramdan önce ödenecek mi?
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Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler bu kez gelir kaybı desteği alan esnafların durumuna çevrildi. Yasal olarak belirlenen tutarda gelir kaybı desteği alan binlerce vatandaş, mayıs ayı ödemelerine odaklandı. İşte, esnafa destek parası ödemesinde son durum...
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GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.