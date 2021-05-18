Esnafa destek paketinde neler var? 5 bin ve 3 bin TL destek kimlere ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları
Esnafa destek paketinin detayları, 17 Mayıs tarihli kabine toplantısı ardından paylaşıldı. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi iş gruplarına, ne kadar ve nasıl destek ödemesi yapılacağını anlattı. Peki, esnafa destek paketinde neler var? 5 bin ve 3 bin TL destek kimlere, ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları
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Tam kapanmanın sona ermesiyle dükkanlarını açan esnafa yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Esnafa destek paketinden kimlerin, ne kadar faydalanacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Kısıtlamalardan etkilenen sektörlere maaş, kira ve gelir desteği, Vergi ve prim ödemeleri yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, yeni destek paketinin içeriği hakkında merak edilenleri yanıtladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs tarihli kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, pandemi döneminde zarara uğrayan esnafa hibe desteği verileceğini duyurarak, "Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" ifadelerini kullandı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından detaylara yer verdi. Muş, destek paketiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
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İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
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İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.