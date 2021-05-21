Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve detayları
Nefes kredisi başvuru şartları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak edilmeye başlandı. Açıklanan esnaf desteklerinin yanında yer alan nefes kredisi başvurusu, daha önceki dönemlerde de çeşitli kriterlerle tahsis edilmişti. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler olacak ve nereden başvuru yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Esnaf nefes kredisi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın akabinde araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrasında esnafı ilgilendiren bir dizi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefes kredisi için de duyuru yaptı. Peki, nefes kredisi başvuru şartları, faiz oranı nasıl şekillenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Nefes kredisi için "Büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek detaylarının bakanlık tarafından yayımlanacağını açıkladı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan nefes kredisi başvuru süreci şu şekilde işlemişti;
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2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." demişti.
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Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarının da projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: