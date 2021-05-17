Esnaf kredileri ertelenecek mi? Esnafa destek müjdesi!

Esnaf kredi ödemeleri ertelenecek mi sorusu, Halkbank aracılığıyla 25 bin TL'ye kadar kredi kullanan ancak işletmeleri kapalı tutulması dolayısıyla ödeme yapamayan kurumlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, esnaf kredi ödemeleri ertelenecek? İşte, kredi kullanan pek çok esnafın yakından takip ettiği o konu hakkında bazı bilgiler