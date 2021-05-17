Esnaf kredileri ertelenecek mi? Esnafa destek müjdesi!
Esnaf kredileri ertelenme hususu ile gündemde yer alıyor. 2 milyonun üzerindeki esnafı yakından ilgilendiren esnaf müjdesi konusunda Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf kredileri için açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, esnaf kredileri ertelenecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Esnaf kredi ödemeleri ertelenecek mi sorusu, Halkbank aracılığıyla 25 bin TL'ye kadar kredi kullanan ancak işletmeleri kapalı tutulması dolayısıyla ödeme yapamayan kurumlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, esnaf kredi ödemeleri ertelenecek? İşte, kredi kullanan pek çok esnafın yakından takip ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
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ESNAF KREDİLERİ ERTELENECEK Mİ?
Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dizi talepte bulunmuştu. Erdoğan'ın ise bu taleplere yönelik açıklamalar yapması bekleniyor. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.
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Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.
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Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.
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SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.