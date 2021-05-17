Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe kimlere verilecek?

Esnaf hibe desteği başvurusu için kamuoyu açıklaması yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi esnafların ne kadar oranda destekten faydalanabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın akabinde ilgili kriterlere uyan pek çok kişi, esnaf hibe desteği başvurusu ile sürecin içerisine nasıl dahil olabileceğini öğrenmeyi amaçlıyor. İki farklı kategoride gerçekleşecek olan hibe desteğinde ilk kategorideki esnaf 5 bin TL, ikinci kategorideki esnaf ise 3 bin TL destek alabilecek. Peki, esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler