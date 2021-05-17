Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe kimlere verilecek?
Esnaf destek başvurusu ya da esnafa hibe desteği başvuru detayları, Kabine Toplantısı sonrasında milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı. Bir süredir kapalı tutulan ve gelir akışı bozulan işletmeler için 3 ve 5 bin TL'lik hibe desteği verileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu destekten kimlerin faydalanabileceğini açıkladı. Esnafa hibe desteği başvurusu akabinde bir defaya mahsus ödenecek olan tutarların hibe maiyeti taşıdığı ifade edildi. Kahvehanelerin de bulunduğu birinci gruba 5 bin TL, tamirci ve oto yıkamacılar gibi işletmelerin yer aldığı ikinci gruba ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Peki, esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Esnaf hibe desteği başvurusu için kamuoyu açıklaması yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi esnafların ne kadar oranda destekten faydalanabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın akabinde ilgili kriterlere uyan pek çok kişi, esnaf hibe desteği başvurusu ile sürecin içerisine nasıl dahil olabileceğini öğrenmeyi amaçlıyor. İki farklı kategoride gerçekleşecek olan hibe desteğinde ilk kategorideki esnaf 5 bin TL, ikinci kategorideki esnaf ise 3 bin TL destek alabilecek. Peki, esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;
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1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
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2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz
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Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.
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NEFES KREDİSİ DE VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes kredisi için de duyuru yaptı. Açıklamada, "Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.