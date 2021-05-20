Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteğinde tüm ayrıntılar

GÖZLER TİCARET BAKANLIĞI'NDA Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak.



Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak.



