Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? İşte 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteğinde tüm ayrıntılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme alacak esnafların bekleyişi sürüyor. Önceki aylarda ödemesine başlanan esnafa gelir kaybı desteği için müracaatlar E-Devlet üzerinden alınırken, gözler yeni başvurulara çevrildi. Peki, esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği başvurusu kimleri kapsıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile esnafa hibe ödemeleri gündem oldu. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere yapılacak destekler ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Esnaf destek paketi başvuru ekranı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte, e 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler...
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GÖZLER TİCARET BAKANLIĞI'NDA
Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak.
Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak.
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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
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1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
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NEFES KREDİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes kredisi için de duyuru yaptı. Açıklamada, "Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.