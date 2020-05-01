Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf destek kredisi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.