Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf destek kredisi başvuru şartları nelerdir?
Esnaf destek kredisi başvuruları, Halkbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için sunduğu imkanlar kapsamında araştırılıyor. Halkbank Esnaf Kredisi paketinden faydalanacak olanlar, Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüsü önlemleri kapsamında sunulan kredi imkanında esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceği bildirildi. Peki, Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? İşte, esnaf destek kredisi başvuruları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Halkbank esnaf destek kredisi başvuruları, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında devam ediyor. Halkbank'ın sunduğu kredi paketi, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor. Peki, Halkbank kredi desteği nasıl alınır? Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.
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Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.
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Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
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Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.