Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır, destek kimleri kapsıyor? İşte 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları

Esnaf destek paketi kapsamında duyurulan hibe desteği başvuru detayları ve şartları, esnafların gündeminde yer almaya devam ediyor. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak. Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak. İşte, esnaf destek paketi ve hibe desteği başvuru detayları