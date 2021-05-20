Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılır, destek kimleri kapsıyor? İşte 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları
Esnaf destek paketi başvuru ekranı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere yapılacak destekler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kimlerin destekten yararlanacağını duyurdu. Sektöre göre 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme yapacak olan Ticaret Bakanlığı, önceki aylarda ödemesine başlanan esnafa gelir kaybı desteği için müracaatları E-Devlet üzerinden alınırken, gözler yeni başvurulara çevrildi. Peki, 3 ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte, e 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Esnaf destek paketi kapsamında duyurulan hibe desteği başvuru detayları ve şartları, esnafların gündeminde yer almaya devam ediyor. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek dalı grubuna göre ödeme yapacak olan bakanlık, süreç hakkında detaylı bilgileri bu hafta içerisinde yayımlayacak. Toplam 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği esnaf destek paketi başvuru şartları ve kimlere verileceği de yayımlanacak olan duyuru ile detaylandırılacak. İşte, esnaf destek paketi ve hibe desteği başvuru detayları
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Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;
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1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
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2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz
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Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.
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NEFES KREDİSİ DE VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes kredisi için de duyuru yaptı. Açıklamada, "Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.