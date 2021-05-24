MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEsnaf destek paketi başvuru detayları! 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
GeriEkonomi Esnaf destek paketi başvuru detayları! 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 11:07 | 

Esnaf destek paketi başvuru detayları! 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

Esnaf destek paketi ile gelir kaybı yaşayan esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek verecek olan Ticaret Bakanlığı, başvuru detayları hakkında bilgi yayımladı. 5 bin TL destekten yararlanacak işletmeler ve 3 bin TL destekten yararlanacak işletmeler hakkında NACE kodu ile bilgi veren bakanlık, başvuru işleminin ise 25 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Peki, esnaf hibe destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, 3 bin ve 5 bin TL destek başvurusu ve şartları hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Esnafa hibe desteği başvurusu, 25 Mayıs Salı günü başlıyor. Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021’den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkârlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağına dikkat çeken Bakan Muş, “Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

İşte, başvuru detayları;

2HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

4

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

5

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

ESNAF DESTEK PAKETİ BAŞVURU NACE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi