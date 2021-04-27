Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi öldü mü? EDHO fragmanında büyük şok
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri her hafta yeni bölümleri heyecanla bekliyorlar. EDHO’nun yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Fragmanda Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi öldü mü?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi’nin ölüp ölmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. EDHO yeni bölüm fragmanına Tipi’nin vurulması damga vuruyor. Yeni bölüm fragmanında Rado’nun ‘Ya Tipi’yi bana verirsiniz ya da ben tuttuğumu alırım’ dediği aktarılıyor.
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