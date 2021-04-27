Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi öldü mü? EDHO fragmanında büyük şok

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’DA TİPİ ÖLDÜ MÜ? Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyuyor. Yeni bölüm fragmanında Rado’nun ‘ Ya Tipi’yi bana verirsiniz ya da ben tuttuğumu alırım’ dediği aktarılıyor. Rado’nun mekanını bastıkları sırada Tipi vuruluyor.



Öte yandan TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tipi bu akşam diziye veda edecek. Henüz yapım ekibinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.