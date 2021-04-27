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Televizyon
Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 17:50 | 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi öldü mü? EDHO fragmanında büyük şok

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri her hafta yeni bölümleri heyecanla bekliyorlar. EDHO’nun yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Fragmanda Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi öldü mü?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi’nin ölüp ölmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. EDHO yeni bölüm fragmanına Tipi’nin vurulması damga vuruyor. Yeni bölüm fragmanında Rado’nun ‘Ya Tipi’yi bana verirsiniz ya da ben tuttuğumu alırım’ dediği aktarılıyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’DA TİPİ ÖLDÜ MÜ?

Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyuyor. Yeni bölüm fragmanında Rado’nun ‘ Ya Tipi’yi bana verirsiniz ya da ben tuttuğumu alırım’ dediği aktarılıyor. Rado’nun mekanını bastıkları sırada Tipi vuruluyor.

Öte yandan TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tipi bu akşam diziye veda edecek. Henüz yapım ekibinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

3SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 1970 yılında İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Savaş Özdemir, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol aldı.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlar arasında Kadıncıklar, Ali Ayşe'yi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz da bulunuyor.

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