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Televizyon
Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 10:14 | 

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda İlyas ölecek mi?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı ardından İlyas’ın akıbeti merak konusu oldu. Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar" diyerek gözyaşı döktüğü fragmanı izleyen dizi takipçileri İlyas karakterinin diziye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda İlyas ölecek mi?

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonun açılışını bu akşam yapacak. Yeni sezonun ilk bölümünde en çok merak edilen konuların başında İlyas’ın diziye devam edip etmeyeceği.

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Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.

3Yeni sezona yeni transferler

Yeni sezona yeni transferler

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

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