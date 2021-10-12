Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı 12 Ekim? Oyuncu kadrosu belli oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi EDHO takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin bu sezon oyuncu kadrosuna ise bir çok ünlü isim dahil oluyor. Basına yansıyan iddialar arasında en çarpıcı isim olarak Uğur Yücel'in ismi geçerken, Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yeni sezon ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında dizinin ne zaman başlayacağını ve kadrosuna katılacak olan isimlerin kimlerin olduğunu açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ile ilgili tüm detaylar



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni sezon için sabırsızlanmaya başladılar. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu bekleniyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncuları arasında yeni sezonda sürpriz isimler katılıyor.