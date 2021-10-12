Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı 12 Ekim? Oyuncu kadrosu belli oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi, 12 Ekim Salı akşamı merak konusu oldu. Dizilerin eylül ayında geri dönüş yapmasıyla, Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için izleyenlerin araştırmaları hız kazandı. Her hafta salı akşamları izleyici karşısına çıkan EDHO, 199. bölümünün ardından sezon finaline girmişti. Nefes kesen bölümde Hızır, ailenin yeni reisinin İlyas olacağını söylemişti. Dizinin yeni bölümü için bekleyiş sürerken oyuncu kadrosu da belli oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hakkında bilgiler...
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi EDHO takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Dizinin bu sezon oyuncu kadrosuna ise bir çok ünlü isim dahil oluyor. Basına yansıyan iddialar arasında en çarpıcı isim olarak Uğur Yücel'in ismi geçerken, Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yeni sezon ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında dizinin ne zaman başlayacağını ve kadrosuna katılacak olan isimlerin kimlerin olduğunu açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ile ilgili tüm detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni sezon için sabırsızlanmaya başladılar. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu bekleniyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncuları arasında yeni sezonda sürpriz isimler katılıyor.
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OKTAY KAYNARCA SON DURUMU AÇIKLADI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ magazin basınına verdiği röportajda başrol olarak oynadığı dizi hakkında da açıklamalarda bulundu. Kaynarca EDHO'nun sezona yeni isimlerle başladığını oyuncu kadrosuna bir çok ünlü ismin dahil olduğunu açıkladı. Ayrıca Kaynarca gelen sorular üzerine çekimlerin başladığını ve dizinin yakında yayın hayatına merhaba diyeceğini sözlerini ekledi. Yeni sezonun geç kalması hakkındaki soruya ise Kaynarca, 'Biz geç başlar, erken bitiririz' diyerek esprili bir dille magazin muhabirlerinin diziyle ilgili sorularını yanıtladı.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.
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İşte ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:
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Uğur Yücel:
Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
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Ragıp Savaş:
Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
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Burcu Binici:
Emine’yle Tipi’nin yeğeni
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Tardu Flordun:
Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
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Hazım Körmükçü
İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
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Nurseli İdiz:
‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
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Yosi Mizrahi
Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
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Levent Ülgen:
Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
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Eren Vurdem:
Hızır’ın kuzeninin oğlu
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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.