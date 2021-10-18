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Televizyon
Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 09:23 | 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Gözler EDHO yeni sezon fragmanında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için heyecanlı bekleyiş ekim ayında da devam ediyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümü ile yeni sezona merhaba diyecek. Dizinin bu sene 7. sezonu ekrana gelecek. Yeni bölümlerde sürpriz isimlerin EDHO’ya katılacağı gündemde yer alıyor. Konuşulan isimler arasında Tardu Flordun, Uğur Yücel gibi isimler de yer alıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. EDHO yeni sezon tarihi ile ilgili henüz kanal tarafından bir açıklama gelmezken çekimlerin başladığı duyuruldu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonuna katılacak 12 ismi açıkladı ve ‘Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ açıklamasında bulundu.

2EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.İşte Alice farkıyla ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:

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Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

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Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.

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