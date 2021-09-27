Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Gözler EDHO yeni sezon fragmanında

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı.