Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Gözler EDHO yeni sezon fragmanında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için bekleyiş devam ediyor. EDHO izleyici sezon finalinin ardından heyecanla yeni sezonu beklemeye başladı. Dizi bu yayın döneminde 7. Sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı. Peki, EDHO ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Dizinin sezon finalinde Hızır Reis ailenin yeni reisinin İlyas olacağını söylemişti. Heyecanla biten sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO’nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 28 Eylül’de saat 20:00’de Baba Parası filmi televizyonda ilk kez ekrana gelecek.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı.