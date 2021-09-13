Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Gözler EDHO yeni sezon fragmanında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu, eylül ayının gelmesi ile beraber merak ediliyor. Sezon finaline giren dizilerin yeni sezonları bir bir yayınlanmaya başlandı. Özellikle bu hafta birçok dizinin başlayacağının açıklanmasının ardından gözler EDHO’ya çevrildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? İşte EDHO yeni sezonu hakkında detaylar ve ATV yayın akışı
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EDHO yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yaz mevsiminin gelmesi ile beraber sezon finaline girmişti. Eylül ayında birçok dizi yeni sezon bölümleri ile ekrana dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ATV yayın akışı ile yanıt buldu. 14 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.
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EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragman yayınlanmadı. 14 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.
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14 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Ana Haber
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.