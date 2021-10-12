Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ilk bölüm bu akşam var mı? Gözler 200. yeni bölüm fragmanında!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu sene 7. sezonu ile ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 12 Ekim Salı akşamı ATV yayın akışında yer almaması izleyenleri bir kez daha meraklandırdı. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri ile ilgili ise dikkat çeken açıklama peş peşe geldi. Uğur Yücel ile Levent Ülgen'in kadroya katılması beklenirken gözler EDHO yeni sezon fragmanına çevrildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, EDHO yeni sezon ilk bölüm tarihi ile ilgili merak edilenler.
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EDHO yeni sezon ne zaman sorusu ekran başındakilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin sezon finalinde Hızır Reis'in, ailenin yeni liderinin İlyas olacağını açıklaması gözleri yeni sezon fragmanına çevirdi. Her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, "Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ ifadelerini kullandı.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.
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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
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Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir.
Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.