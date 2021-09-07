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Televizyon
Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 13:34 | 

EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için gözler yayın akışında

EDHO yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümü bu hafta da ATV yayın akışında yer almıyor. 7 Eylül Salı akşamı ATV yayın akışında 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor. Yeni sezon tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenleri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Eylül ayının gelmesi ile beraber izleyicilerin heyecanı daha da arttı. EDHO son bölümde Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

2EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 7 Eylül Salı akşamı ATV yayın akışında 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.

ATV YAYIN AKIŞI08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

3EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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