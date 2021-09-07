EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için gözler yayın akışında
EDHO yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümü bu hafta da ATV yayın akışında yer almıyor. 7 Eylül Salı akşamı ATV yayın akışında 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor. Yeni sezon tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenleri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Eylül ayının gelmesi ile beraber izleyicilerin heyecanı daha da arttı. EDHO son bölümde Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?
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EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
EDHO yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. 7 Eylül Salı akşamı ATV yayın akışında 20:00’da Kim Milyoner Olmak İster bulunuyor.
ATV YAYIN AKIŞI08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.