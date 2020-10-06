Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Ekran macerasına yaz sezonunda ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı günleri yayınlanıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı. Tanıtımla birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi de duyuruldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yenilenen kadrosuyla bugün atv ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol, Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
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Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.